Paesi Bassi: re Guglielmo Alessandro si scusa per passato coloniale schiavista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re dei Paesi Bassi, Guglielmo Alessandro, si è scusato per il passato schiavista delle colonie del Paese. Lo riporta l’emittente televisiva “Nos”. Durante un discorso tenuto all’Oosterpark di Amsterdam in occasione della commemorazione nazionale per la fine della schiavitù in tutte le colonie olandesi, avvenuta 150 anni fa, il sovrano ha affermato che si tratta di “un crimine contro l’umanità”. “Portiamo con noi gli orrori del passato della schiavitù, i cui effetti si fanno sentire ancora oggi, ad esempio attraverso il razzismo”, ha dichiarato Guglielmo Alessandro. Sei mesi fa, si era scusato per il passato coloniale schiavista del Paese anche il premier olandese Mark Rutte, a nome di tutto il governo.(Beb)