Saldi: al via il 6 luglio, romani spenderanno in media di più, in cima a preferenze vestiti e scarpe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il rapporto, saranno in prevalenza le donne fino ai 44 anni ad effettuare acquisti con gli sconti estivi. Il 77,7 per cento di coloro che sono in attesa dei prossimi saldi non presterà attenzione alla marca. Di contro solo il 22,3 per cento intende acquistare soltanto articoli griffati. Tra chi farà acquisti durante i saldi il 51 per cento si recherà in prevalenza presso negozi di fiducia, il 22,7 per cento presso outlet e il 18,4 per cento farà acquisti online. A fronte di una spesa media di 196 euro a testa, il 63,2 per cento spenderà tra i 100 e i 300 euro e il 13,5 per cento spenderà più di 300 euro. Il 18,1 per cento dei consumatori spenderà di più per acquistare a saldo rispetto ai saldi estivi 2022, il 13,3 per cento ridurrà la cifra spesa durante i saldi 2022. (segue) (Rer)