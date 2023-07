Saldi: al via il 6 luglio, romani spenderanno in media di più, in cima a preferenze vestiti e scarpe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su base annuale la propensione ad acquistare durante i saldi estivi è in calo rispetto al 2022: è pari a 45,8 per cento contro il 50,7 per cento dell’anno scorso. "È vero che le famiglie spenderanno di più rispetto allo scorso anno per i saldi, ma questo dato è drogato dall’inflazione. È purtroppo invece significativa la riduzione della propensione al consumo che indica che la crisi c’è ancora e si fa sentire", spiega Massimo Bertoni, presidente di Federmoda Roma della Confcommercio. "C’è infine da evidenziare come questi saldi estivi stiano, piano piano, perdendo di significato a causa di una mancata regolamentazione delle vendite promozionali, vedi Black friday che ormai non è dato sapere se abbia un inizio e o una fine", conclude. (Rer)