Turchia-Arabia Saudita: colloquio telefonico ministri Esteri, focus su rogo Corano

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo saudita, Faisal bin Farhan, per discutere del rogo del Corano da parte di un iracheno avvenuto lo scorso 28 giugno nella capitale svedese Stoccolma. Lo ha riferito l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, secondo la quale i due hanno discusso dei preparativi per la sessione straordinaria del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la cooperazione islamica che si terrà domani a Gedda, in Arabia Saudita. Durante il colloquio è stata inoltre evidenziata la necessità di rafforzare la cooperazione per combattere l’islamofobia e sono state discusse diverse questioni regionali e internazionali di interesse comune. A pochi giorni dal vertice della Nato previsto l'11 e il 12 luglio a Vilnius, in Lituania, dove la Svezia auspica progressi per il suo ingresso nella Nato, malgrado l’opposizione turca, e durante la celebrazione dell’Eid al Adha, la festa del sacrificio celebrata dai musulmani di tutto il mondo, il rogo del Corano avvenuto lo sorso 28 giugno a Stoccolma ha causato l’ira e l’indignazione di tutto il mondo islamico. Ieri, un gruppo di manifestanti iracheni ha protestato davanti all'ambasciata di Svezia nella capitale irachena, esibendo le bandiere irachene e ritratti del leader sciita Muqtada al Sadr. Inoltre, alcuni manifestanti hanno dato fuoco a striscioni con riferimenti alla comunità Lgbtiq+.(Tua)