Roma: ordinanza sindacale, prorogato al 31 ottobre stop a veicoli inquinanti in Ztl verde

22 luglio 2021

- Sono prorogate fino al 31 ottobre prossimo le misure restrittive alla circolazione per i veicoli più inquinanti nella Ztl della fascia verde. Il provvedimento scaturisce dalla proroga dell'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Gualtieri a febbraio scorso. È fatto divieto di circolazione, nel perimetro della fascia verde, alle automobili a benzina fino a Euro 2, a gasolio fino a Euro 3 e alle moto fino alla classe Euro 1. Sono esentati i veicoli dotati di contrassegno per gli invalidi, i mezzi del trasporto pubblico e quelli per la pulizia della città. Sono escluse le auto del corpo diplomatico e delle forze dell’ordine. Ai veicoli d’epoca la circolazione è consentita soltanto in caso di eventi autorizzati. La proroga dell'ordinanza sindacale, pubblicata alla mezzanotte di ieri, alla scadenza dell'atto precedente, arriva in vista delle ulteriori restrizioni previste da novembre nella Ztl verde. (segue) (Rer)