Roma: ordinanza sindacale, stop alle botticelle nelle ore più calde fino al 15 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Stop alla circolazione delle botticelle a Roma negli orari più caldi. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l'ordinanza che come ogni anno prevede il divieto di esercizio nelle ore più calde dell'estate per i veicoli a trazione animale e quindi per le storiche botticelle romane trainate dai cavalli. È vietato circolare dalle 11 alle 18 con temperature caratterizzate da livello 2 e 3 di rischio caldo, sulla base del bollettino giornaliero del ministero della Salute. Resta fermo il divieto di circolazione, già previsto, dalle 13 alle 17 di tutti i giorni e in caso di temperatura superiore ai 35 gradi, dal primo giugno al 15 settembre. Nel periodo di blocco della circolazione è consentita l'idonea movimentazione dei cavalli per non più di 30 minuti consecutivi, soltanto con calesse e senza il trasporto di passeggeri. A Roma, a oggi, si contano poco meno di una ventina di botticelle in circolazione. (Rer)