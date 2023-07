Francia: oltre 1.300 arresti nella notte durante disordini per morte 17enne a Nanterre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 1.311 il numero delle persone arrestate nella notte a seguito dei disordini scoppiati in Francia per la morte di Nahel, il 17enne ucciso martedì scorso a Nanterre durante un controllo stradale della polizia. Lo riporta l’emittente televisiva “BfmTv”. Nella capitale Parigi e nei sobborghi limitrofi sono state arrestate complessivamente 406 persone. In termini di danni materiali, complessivamente, tra le diverse città teatro delle proteste, sono stati appiccati 2.560 incendi nelle strade pubbliche, sono stati bruciati 1.350 veicoli e sono stati danneggiati 234 edifici. Secondo l’ultimo rapporto del ministero dell’Interno, sono 79 gli agenti di polizia rimasti feriti durante i disordini.(Frp)