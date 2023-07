© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi il tour mondiale della nave Amerigo Vespucci, motivo di orgoglio per l’Italia e vetrina d’eccellenza per promuovere il Made in Italy nel mondo. Lo ha riferito il ministero degli Affari esteri su Twitter. “La Farnesina è impegnata a sostenere la Marina militare in questa campagna che attraverserà 27 Paesi e sosterà in 31 porti”, ha proseguito.(Res)