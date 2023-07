Pa: Zangrillo, semplificare rapporto con cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo semplificare il rapporto di cittadini e imprese con la Pubblica amministrazione”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, all'Open innovation summit di Sole 24 Ore e Digital Magics. “Martedì – ha proseguito – ho portato in Consiglio dei Ministri uno schema di decreto legislativo per evitare che la stessa impresa sia visitata da diversi enti controllori nello stesso periodo per verificare sostanzialmente le stesse cose”. “Grazie al fascicolo elettronico delle imprese – ha sottolineato – sarà possibile verificare a quali controlli sono state sottoposte, in questo modo si effettueranno controlli solo per differenza”. “In questo decreto legislativo è previsto anche che per un errore scusabile, se non c’è stato danno per il pubblico, non sia applicata la sanzione”, ha concluso il ministro. (Rin)