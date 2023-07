Difesa: Tripodi e Guariglia partecipano a cerimonia partenza nave scuola Amerigo Vespucci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Farnesina, ambasciatore Riccardo Guariglia, ribadisce che il ministero degli Affari esteri e la rete estera sosterranno la campagna della nave Vespucci con iniziative promozionali organizzate nelle diverse tappe insieme agli uffici Ice e ai diversi attori del Sistema Italia. Il segretario generale ricorda che la Farnesina sta finalizzando il progetto "Siamo Mare - We Are Sea", una mostra fotografica dedicata all'Italia vista dalle coste, con scatti di fotografi subacquei italiani, volta a valorizzare il patrimonio di biodiversità marina, la bellezza delle coste e dei borghi e il contributo italiano per lo studio e la tutela del mare. Conferenze scientifiche dedicate alla salvaguardia dell'ambiente marino accompagneranno la mostra nelle diverse tappe. Durante la prima parte del giro del mondo, fra l'estate e l'inizio dell'autunno 2023, in cui la Vespucci farà tappa in Europa meridionale, Africa occidentale, Caraibi e Sud America, la Nave sarà inoltre veicolo di promozione della candidatura di Roma per Expo 2030. In occasione delle due prime tratte di navigazione, da Genova a Marsiglia e da Marsiglia a Las Palmas, per la prima volta in assoluto un gruppo di giovani funzionari diplomatici, vincitori dell'ultimo concorso, si imbarcherà a bordo della nave Vespucci per attività di formazione congiunte con i cadetti dell'Accademia navale di Livorno. (Com)