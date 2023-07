Difesa: Crosetto, nave Vespucci porterà nel suo giro del mondo anche l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo giro del mondo la nave Amerigo Vespucci porterà anche l’Italia e il suo patrimonio di storia e cultura. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando durante la cerimonia di partenza della nave per il giro del mondo dal porto di Genova. “Abbiamo visto salire sulla nave i nostri ragazzi, sia dell’equipaggio sia gli allievi, in questa unione in cui marinai di esperienza si uniscono per una traversata lunga con i ragazzi che si avviano a diventare futuri ufficiali, imparando cosa significa essere un equipaggio. Sappiate che lasciano la famiglia ma fanno parte di un’altra famiglia, perché quella della Difesa è una famiglia”, ha detto il ministro. “Il nome Italia evoca il Colosseo, Raffaello, Leonardo, Armani, Ferrari, un insieme di cose che hanno contribuito ad attaccare a quel nome qualcosa di straordinario: il senso della bellezza, la cultura, la storia. Da migliaia di anni questo Paese racconta al mondo storie di bellezza. Questa nave sarà accolta in modo straordinario, perché dove arriverà non arriverà solo la nave più bella del mondo ma l’Italia, e questo nome evoca i sentimenti più disparati”, ha dichiarato. "Ci sono i momenti in cui per vincere le sfide del futuro occorre fare squadra, se noi italiani impariamo a mettere in sinergia le nostre capacità siamo sicuramente una delle nazioni che ha più da insegnare al mondo", ha concluso il ministro.(Res)