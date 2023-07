Ricerca: Bernini su fuga di cervelli, “si sta invertendo la tendenza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- Per quanto riguarda la fuga dei cervelli, “soprattutto nell'ultimo periodo, non è un merito del governo, ma da dieci anni ha iniziato a invertirsi la tendenza. Sicuramente il nostro merito è aver cominciato ad irrorare le università e gli enti di ricerca di fondi, anche e non solo attraverso il Pnrr, e questo attira i ricercatori. O, se sono usciti, diamo loro buone ragioni per ritornare”. Lo ha detto il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, al Festival del lavoro 2023, a Bologna. “I temi sono sfidanti, i fondi ci sono perché ne abbiamo messi tanti e i ricercatori stanno tornando, perché seguono i progetti di ricerca”, ha proseguito. “Dobbiamo trasformare l'Italia in un luogo attrattivo per la ricerca”, ha concluso il ministro. (Rin)