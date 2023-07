Francia: oggi i funerali del 17enne ucciso a Nanterre durante controllo stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgeranno oggi a Nanterre, in Francia, i funerali di Nahel, il 17enne ucciso martedì scorso da un agente di polizia durante un controllo stradale. Lo riporta l’emittente televisiva “BfmTv”. Attraverso un comunicato, i legali della famiglia della vittima hanno esortato i giornalisti a non essere presenti alle esequie, sottolineando “l’importanza di garantire il rispetto del lutto e della riservatezza in questo momento difficile”. La morte del 17enne ha fatto scoppiare violenti disordini in diverse città del Paese, portando il governo a dispiegare migliaia di agenti di polizia e gendarmi.(Frp)