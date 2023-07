Ucraina: Sanchez inaugura presidenza spagnola Ue al Parlamento di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo della Spagna, Pedro Sanchez, ha inaugurato oggi con un discorso al Parlamento ucraino la presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione europea, promettendo a Kiev "tutto il sostegno necessario". Lo riporta l’agenzia di stampa “Europapress”. L’obiettivo, ha dichiarato Sanchez davanti ai parlamentari dell’Ucraina, è quello di “sostenere il Paese affinché torni libero e con la possibilità di decidere in autonomia il suo destino di membro della famiglia europea”. In merito al conflitto in corso contro la Russia, nel contesto “dell’aggressione illegale e ingiustificata”, il premier spagnolo ha sottolineato che solo Kiev può stabilire “i termini e i tempi dei negoziati di pace”. Durante il discorso, Sanchez ha ribadito il suo sostegno al Paese sia al suo ingresso nell’Ue che alla promozione della partecipazione politica nell’Alleanza atlantica attraverso la creazione di un Consiglio Nato-Ucraina.(Spm)