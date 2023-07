Venezuela: Usa criticano decisione di squalificare candidata opposizioni da presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione da parte delle autorità contabili del Venezuela di togliere a Maria Corina Machado la possibilità di aspirare a una candidatura per la presidenza a nome delle opposizioni priva il popolo venezuelano dei diritti politici fondamentali. Lo afferma il portavoce del Dipartimento di stato Usa, Matthew Miller in una nota. I venezuelani “meritano il diritto di selezionare un candidato per partecipare alle elezioni presidenziali nel 2024 senza interferenze”, ha dichiarato il portavoce. Gli Stati Uniti “rimangono inoltre profondamente preoccupati per i tentativi in corso per rivedere la composizione del Consiglio elettorale nazionale (Cne) del Venezuela. Un Cne forte e indipendente è indispensabile per elezioni libere, eque e competitive. Garantire che tutte le voci venezuelane siano rappresentate nel Cne aumenta la sua credibilità e rafforza la fiducia degli elettori”, ha aggiunto. (segue) (Was)