Venezuela: Usa criticano decisione di squalificare candidata opposizioni da presidenziali (2)

- Le autorità contabili del Venezuela hanno tolto a Maria Corina Machado la possibilità di aspirare a una candidatura per la presidenza, a nome delle opposizioni. La decisione, non del tutto inattesa, priva la competizione di una assoluta protagonista delle primarie che il fronte anti-governativo intende celebrare ad ottobre, riaccendendo le polemiche sulle garanzie offerte dal governo di Nicolas Maduro allo svolgimento di elezioni "libere e democratiche". A Machado - leader del partito Vente Venezuela (Vv) e tra le favorite dei sondaggi - sono stati revocati i diritti di "esercitare qualsiasi carica pubblica per un periodo di 15 anni", per violazioni di norme fiscali e della legge anti corruzione. In particolare, la Contraloria general parla di "atti, fatti, omissioni e irregolarità amministrative" che rendono Machado colpevole di aver attentato "all'etica pubblica, alla morale amministrativa, allo Stato di diritti, alla pace e sovranità della Repubblica". Si parla di "errori" e "omissioni nelle dichiarazioni giurate sui redditi", così come della partecipazione nella "trama di corruzione orchestrata dall'usurpatore, Juan Guaidò". Maria Corina - tra le più convinte sostenitrici della fine di ogni dialogo con il governo, a partire da quello riaperto di recente in Messico - era già stata inabilitata, nel 2015, per un anno. (Was)