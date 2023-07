Salario minimo: Serracchiani (Pd), misura oggi ancora più necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Con le altre opposizioni “faremo una battaglia parlamentare per il salario minimo e per costringere il governo ad assumersi le proprie responsabilità. Diversi milioni di lavoratori, soprattutto giovani e donne, ricevono retribuzioni da fame. Diciamo basta”. Lo ha detto Debora Serracchiani, deputata, responsabile Giustizia del Pd. “Incalzeremo questo esecutivo che fa la guerra ai più fragili ed esposti come è chiaro anche nel decreto appena approvato che allarga le maglie del precariato e dello sfruttamento”, ha proseguito. “Il salario minimo – ha concluso – è una misura di equità oggi ancora più necessaria". (Rin)