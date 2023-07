Ucraina: Sanchez annuncia 55 milioni di euro di aiuti per piccole e media imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato che la Spagna fornirà 55 milioni di euro per aiutare a finanziare le piccole e medie imprese in Ucraina. Lo riporta l'agenzia di stampa "Europapress". "L'Ucraina sta pagando un prezzo molto alto in termini di distruzione di città e infrastrutture", ha detto il premier in un passaggio del suo discorso al Parlamento di Kiev. "Dobbiamo fare in modo che il Paese sia ricostruito e che ponga le basi per la crescita e la prosperità", ha aggiunto Sanchez, che ha anche annunciato altri quattro milioni di euro dal programma di sviluppo delle Nazioni Unite per le scuole. (Spm)