Difesa: Crosetto, la Vespucci sarà ambasciatrice dell'Italia nel mondo

22 luglio 2021

L'Amerigo Vespucci sarà un'ambasciatrice dell'Italia nel mondo. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto al "Tg1", parlando da Genova dove si trova per la cerimonia di partenza di nave Vespucci per il suo giro nel mondo. "Vogliamo che in ogni porto in cui si fermerà la Vespucci nella sua campagna scenda non solo la Marina, la Difesa, ma tutta l'Italia", ha detto Crosetto.