Roma: tenta di asportare un Atm installato in un minimarket, 32enne in manette

- Voleva probabilmente portar via l'intero Atm, lo sportello automatico per il prelievo di contanti installato in un minimarket, il 32enne arrestato nella notte scorsa dalla Polizia di Stato nel quartiere Borgo. Poco prima delle 4, presso la sala operativa della Questura di Roma, è giunta la segnalazione di un "furto in atto" in via Borgo Vittorio; varie pattuglie sono intervenute, ma è stata un'auto civetta del commissariato Borgo ad "agganciare" un furgone che, con alla guida l'odierno indagato, si stava allontanando. I poliziotti, dopo un breve inseguimento, hanno fermato il mezzo sul lungotevere trovando all'interno 2 piedi di porco, un'ascia e un passamontagna verosimilmente usato durante il furto. Sul gancio traino erano state fissate delle funi fatte con vari pezzi di cinture di sicurezza. L'uomo alla guida del furgone, un 32enne domiciliato nel frusinate, è stato arrestato perché gravemente indiziato, in concorso con altre persone al momento ignote, di tentato furto aggravato. Condotto nelle aule di piazzale Clodio, la Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura pre-cautelare adottata dalla Polizia di Stato. Gli investigatori sono ora al lavoro per identificare i complici ed accertare la provenienza del furgone utilizzato.(Rer)