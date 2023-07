Fd’I: Meloni, scomparsa D’Anteo lascia grande vuoto in nostra comunità politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sei stato un dirigente apicale del dipartimento equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia, ma soprattutto un militante impegnatissimo che ha dato tutto se stesso per aiutare gli altri. La tua scomparsa lascia un grande vuoto nella nostra comunità politica”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a proposito della scomparsa di Alessandro D'Anteo, vice responsabile nazionale e presidente regionale Toscana del dipartimento disabilità di Fratelli d'Italia. “Grazie per aver lottato insieme a noi Alessandro, ci mancherai. Riposa in pace”, aggiunge Meloni.(Rin)