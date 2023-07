Milano: gara pubblica per la gestione dei dazi di Piazza 5 giornate e 24 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Milano aprirà una gara pubblica per assegnare in concessione per 12 anni tre ex caselli di sua proprietà. Si tratta dei due ex dazi di piazza Cinque Giornate e del casello est di piazza XXIV Maggio. La delibera che detta le linee di indirizzo della procedura ad evidenza pubblica è stata approvata dalla Giunta di Palazzo Marino e prevede l'assegnazione degli spazi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. "Il percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune – spiega l'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte - prosegue anche per le antiche porte di Milano. I caselli raccontano la storia di Milano e anche se hanno perduto la loro originaria funzione, possono essere riconnessi con la vita quotidiana della città, per trovare vita nuova". (segue) (Com)