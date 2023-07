Svezia: Ue, bruciare Corano o qualsiasi libro sacro è “chiaro atto di provocazione”.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bruciare una copia del Corano o di qualsiasi altro libro sacro "è offensivo, irrispettoso e un chiaro atto di provocazione". Lo ha riferito la portavoce della Commissione Ue per gli Affari esteri e le politiche di sicurezza, Nabila Massrali, commentando il rogo del Corano da parte di un iracheno avvenuto lo scorso 28 giugno nella capitale svedese Stoccolma. "Le manifestazioni di razzismo, xenofobia e relativa intolleranza non hanno posto in Europa", ha dichiarato Massrali, spiegando che l’Ue si unisce al ministero degli Affari este svedesi “nella sua condanna del rogo del Corano”. "È ancora più deplorevole che tale atto sia stato compiuto durante l'importante celebrazione musulmana di Eid al Adha", ha concluso.(Res)