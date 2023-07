Fisco: Unimpresa, 75 per cento gettito da Irpef e Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre il 75 per cento del gettito fiscale in Italia arriva da Irpef e Iva: se la tassa sui redditi da lavoro dipendente vale, con i suoi 205,8 miliardi di euro, il 41,2 per cento degli incassi dello Stato, il balzello sui consumi si attesta, con 171,6 miliardi, al 34,3 per cento. È quanto emerge da un report del Centro studi di Unimpresa, realizzato a pochi giorni dall'approvazione definitiva, da parte del Parlamento, della delega fiscale al governo per la riforma fiscale, nel quale si sottolinea che “lo Stato italiano, insomma, ‘campa’ tassando lavoro e consumi, che fruttano 377,4 miliardi su quasi 500 miliardi complessivi di gettito, mentre tutti gli altri tributi e imposte – compresi i prelievi sui big della finanza e sulle rendite finanziarie – valgono 122,4 miliardi, pari al 24,5 per cento del totale. I fumatori pagano 11 miliardi (2,2 per cento) per il loro vizio, mentre la tassa sulla speranza (giochi e lotto) si attesta a 5,6 miliardi (1,1 per cento)”. Secondo il report “dalle imprese, comprese le grandi aziende, le banche e i gruppi industriali, nelle casse pubbliche arrivano ‘solo’ 45,6 miliardi (9,1 per cento) e i proventi finanziari, invece, assicurano l'1,8 per cento del gettito (8,9 miliardi)”. (segue) (Com)