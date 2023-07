Fisco: Unimpresa, 75 per cento gettito da Irpef e Iva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per dare il nostro assenso complessivo e il nostro giudizio definitivo all'intervento normativo è necessario aspettare il testo definitivo della delega e, soprattutto, i testi dei decreti delegati”, ha commentato il consigliere nazionale di Unimpresa, Manlio La Duca. “Sarà soltanto in quella occasione – ha proseguito – che il governo scoprirà le carte e ci consentirà di capire se il riassetto del sistema tributario italiano va nella direzione auspicata ovvero quella di una rigorosa semplificazione e della riduzione del livello di tassazione sia per le imprese sia per le famiglie: serve un taglio netto ai prelievi”. “Nell'ottica di raggiungere i migliori obiettivi possibili, nell'esclusivo interesse del nostro Paese, riteniamo indispensabile essere ascoltati ed essere convocati, come abbiamo già chiesto, per partecipare al confronto in corso tra il governo e le parti sociali. Unimpresa – ha concluso – rappresenta una fetta importantissima del tessuto produttivo italiano, le micro e piccole imprese, ragion per cui la nostra voce non può restare inascoltata”. (segue) (Com)