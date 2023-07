Carceri: Sappe, è allarme sicurezza a Regina Coeli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader nazionale del Sappe esprime solidarietà ai poliziotti di Regina Coeli a Roma ed è impietoso nella sua denuncia: "Purtroppo, il nostro personale quotidianamente subisce eventi critici di ogni tipo: aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale, così come le risse ed i tentati suicidi, sono purtroppo all'ordine del giorno. E la cosa ancor più grave è tutti i giorni i poliziotti penitenziari devono fare i conti con le criticità e le problematiche che rendono sempre più difficoltoso lavorare nella prima linea delle sezioni delle detentive delle carceri, per adulti e minori, senza avere gli strumenti necessari. Mi riferisco alla necessità di nuove assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria, corsi di formazione e aggiornamento professionale, nuovi strumenti di operatività come il taser, kit anti-aggressioni, guanti antitaglio, telecamere portatili, promessi da mesi dai precedenti vertici ministeriali ma di cui non c'è traccia alcuna in periferia. Confidiamo dunque che ora si vedano finalmente fatti concreti". (Com)