Difesa: capo Stato maggiore Marina, Vespucci strumento di diplomazia navale

- La nave Amerigo Vespucci e i mezzi più performanti della Marina rappresentano uno strumento di diplomazia navale, che riveste un’importanza primaria a sostegno dell’Italia. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio Enrico Credendino, parlando durante la cerimonia di partenza della nave per il suo giro del mondo dal porto di Genova. “Non è un caso che il giro del mondo della Vespucci parta da qui. La storia di Genova, come quella dell’Italia, è legata al dominio sul mare. La Vespucci è nota nel mondo come la nave più bella del mondo, e così ci piace essere conosciuti”, ha detto Credendino. “Vespucci da oggi si aggiungerà alle undici navi della marina che stanno già operando furi dal Mediterraneo, un record per la Marina. Questo a tutela degli interessi nazionali. Vespucci e i mezzi più performanti della Marina rappresentano uno strumento di diplomazia navale, che riveste un’importanza primaria a sostegno dell’Italia”, ha dichiarato.(Res)