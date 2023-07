Welfare: Comune, riparte "Milano aiuta estate" a sostegno persone fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per garantire un supporto alle persone anziane e fragili che trascorrono l'estate in città e possono trovarsi in difficoltà a causa delle alte temperature o della solitudine, riparte "Milano Aiuta Estate", il piano che prevede il potenziamento dei servizi di assistenza ordinari e l'avvio di attività ricreative nei quartieri. "Quella di Milano Aiuta Estate - dichiara l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé - è una rete di supporto e sostegno che abbiamo costruito negli anni per stare accanto a chi è solo e ha bisogno di assistenza o anche solo di compagnia e che oggi si basa su un'efficace collaborazione tra il pubblico a vari livelli - dai Municipi all'Amministrazione centrale - e il privato, sociale e non, che in questa città è sempre stato un partner prezioso e attento e che, anche quest'anno, non ha fatto mancare il suo contributo. Una sinergia che vogliamo mettere al servizio dei nostri concittadini e concittadine più fragili per assicurarci che anche chi resta a Milano a luglio e ad agosto trascorra un'estate serena". (segue) (Com)