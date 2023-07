Welfare: Comune, riparte "Milano aiuta estate" a sostegno persone fragili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso il contact center comunale 02.02.02, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18, è possibile chiedere aiuto e ricevere informazioni sui servizi che possono essere attivati per le persone vulnerabili: si va dal semplice orientamento ai servizi del territorio all'assistenza domiciliare, dalla consegna dei pasti a domicilio al sostegno relazionale telefonico al supporto per l'igiene personale e della casa. Oltre a rispondere alle sollecitazioni di chi chiede aiuto, il Comune farà un lavoro di monitoraggio attivo delle persone particolarmente fragili segnalate dai servizi sanitari. In caso di ondate di calore, infatti, gli operatori li contatteranno - sono oltre 530 i casi segnalati - per sincerarsi delle loro condizioni e dei loro eventuali bisogni. Alla parte assistenziale del piano, si aggiunge, come ogni anno, una parte sociale che ha l'obiettivo di coinvolgere in attività ricreative le persone più anziane che non hanno una rete di relazioni consolidata in città o le cui famiglie sono lontane o si assentano temporaneamente per le vacanze. A costruire questo palinsesto di iniziative collaborano diversi attori cittadini. Nei quartieri popolari, ad esempio, sarà attiva, anche nei mesi estivi, la custodia sociale: si tratta di uomini e donne con una formazione specifica che monitorano le condizioni degli abitanti dei quartieri più popolari e organizzano attività collettive per coinvolgerli. Ai loro utenti verranno riservati biglietti gratuiti per accedere a diverse opportunità, offerte da finanziatori privati che hanno risposto a due avvisi pubblici lanciati dal Comune per trovare sponsor e collaborazioni: grazie ad Agis, per esempio, verranno messi a disposizione 500 ingressi gratuiti in diversi cinema, dall'Anteo al Colosseo, dal Centrale al Mexico, dal Beltrade al Palestrina. (segue) (Com)