Welfare: Comune, riparte "Milano aiuta estate" a sostegno persone fragili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alla generosità di Cocoon srl, inoltre, verranno organizzate visite guidate con itinerari tematici alla scoperta dei luoghi dei promessi sposi, della Milano liberty e di quella dei grattacieli. Sono stati distribuiti anche 250 ingressi per la piscina dei Bagni Misteriosi e il Comune riserverà dei posti per alcuni spettacoli di Milano è viva, la rassegna che si tiene al Castello Sforzesco. Sempre in ambito musicale sono offerti anche posti ai concerti organizzati dall'Associazione Culturale Cappella Musicale. Rimangono aperti molti centri socio ricreativi culturali che accoglieranno i quasi 12 mila soci e saranno disponibili per le nuove iscrizioni. Ogni centro organizzerà un programma di attività: dalle gite alle anguriate, dai tornei di ballo a quelli di carte. Il centralino telefonico del Comune potrà fornire ai cittadini informazioni sul centro più vicino. Chiamando lo 02.02.02 sarà possibile, inoltre, avere informazioni sulle attività organizzate nel proprio quartiere, dal Comune o dal Municipio. Per i mesi di luglio e agosto, ad esempio, sarà a disposizione, a un prezzo agevolato, un tour che, a bordo di un trenino, porterà i partecipanti alla scoperta di Milano, da Gorla con la Martesana, toccando le zone di Greco, Maggiolina, Melchiorre Gioia, il Palazzo della Regione, il Bosco verticale, Gae Aulenti e la BAM. L'iniziativa è offerta dall'Associazione Culturale e Ricreativa "I Gelsi di Milano". Nei Municipi saranno proposte attività laboratoriali, percorsi naturalistici, rassegne culturali con presentazioni di libri o proiezioni di film, giochi di società offerti da Fondazione Aquilone nei Municipi 3 e 9 e Piccolo Principe Onlus nel Municipio 5. (Com)