Stellantis: acquisita Norauto Argentina per far crescere attività vendita al dettaglio nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis Sud America ha acquisito il 90 per cento delle azioni di Norauto Argentina, società specializzata nella commercializzazione di prodotti e servizi per gli automobilisti, che conta 13 sedi nella provincia di Buenos Aires, 360 dipendenti e serve mensilmente più di 40 mila clienti nei suoi punti strategici. Lo annuncia la società in una nota. Dopo il primo anno della transazione, Stellantis completerà l'acquisizione del 100 per 100 delle azioni. In questo modo, Stellantis espande la sua partecipazione nel settore dei servizi post-vendita e multimarca in Argentina, in linea con il suo obiettivo di diventare un'azienda di tecnologie per la mobilità, in grado di rispondere alle richieste più complesse dei suoi consumatori. Gli investimenti nel marchio tradizionale di vendita al dettaglio sono una parte centrale del piano strategico a lungo termine #DareForward2030. "Nell'ambito dello sviluppo del suo piano strategico, Stellantis sta espandendo la sua partecipazione nel segmento dei servizi di mobilità. In questo modo, rafforza la sua presenza nell'area post-vendita e nella prospettiva di diventare in grado di offrire un servizio ai clienti per tutte le loro esigenze", ha dichiarato Paulo Solti, vicepresidente di Ricambi e servizi di Stellantis Sud America. (Com)