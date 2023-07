Difesa: Toti, generazioni di marinai si sono formate in acque Liguria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare è a casa in Liguria, dove generazioni di marinai si sono formate proprio in queste acque. Lo ha dichiarato il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, parlando durante la cerimonia di partenza della nave Amerigo Vespucci per il suo giro del mondo dal porto di Genova. “Il porto di Genova è il porto più indicato per questa partenza. Sono secoli che da qui partono navi ma soprattutto speranze. La speranza di un nuovo mondo che è nata qui, la speranza di un’Italia unita”, ha spiegato Toti. “Spero che il Vespucci porti nuove speranze in ogni porto che toccherà”, ha concluso.(Res)