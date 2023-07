Difesa: Tripodi e Guariglia partecipano a cerimonia partenza nave scuola Amerigo Vespucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale Maria Tripodi e il segretario generale della Farnesina, ambasciatore Riccardo Guariglia, partecipano alla cerimonia che saluta la partenza della nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci per un viaggio che, dal porto di Genova, la condurrà in tutto il mondo. Lo ha riferito la Farnesina in una nota. Con la partenza della nave scuola Amerigo Vespucci sabato primo luglio da Genova, prendono avvio le attività ideate dalla Farnesina e dalla sua rete diplomatico-consolare, insieme agli uffici di Agenzia Ice e in coordinamento con la Marina militare italiana, per le tappe previste in 27 Paesi e 31 porti nell'arco di quasi due anni. Intervenendo alla cerimonia di partenza, il sottosegretario agli Affari esteri Maria Tripodi sottolinea come l'impegno messo in campo dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale miri a sostenere la campagna della nave Vespucci per gli aspetti di comunicazione pubblica e attraverso iniziative che rientrano nel mandato istituzionale della Farnesina in tema di internazionalizzazione e promozione integrata. La nave Vespucci rappresenta infatti anche uno straordinario vettore per promuovere il Made in Italy nel mondo. (segue) (Com)