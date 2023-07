Università: Bernini su alloggi studenti, basta polemiche sulla pelle dei ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli alloggi per studenti, “ho visto che in questi giorni usciva qualche polemica: Non hanno detto la verità. Noi, con grande trasparenza, abbiamo rispettato un target che non avevamo negoziato, che abbiamo preso come dote dal governo precedente e, visto che in gioco ci sono gli interessi degli studenti, anche se la sfida è difficile, abbiamo deciso di andare fino in fondo”.Lo ha detto il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, al Festival del lavoro 2023 a Bologna. “Abbiamo messo la prima tranche di posto letto e abbiamo chiesto aiuto a tutti gli amministratori locali, partendo dal presidente dell'Anci, Antonio De Caro, dicendo: dateci una mano per il prossimo target, che sono 60 mila entro il 2026”, ha proseguito. “Qui – ha sottolineato – scende in campo la nazionale, non è una questione di maggioranza e opposizione. Io detesto le polemiche su questo tema, sono polemiche sulla pelle dei ragazzi. Per noi sarebbe più facile rinegoziare il target, ma noi ci proviamo. Qui non vinco io, vince il governo, vince l'Italia”. “Non voglio assumermi nessun merito per questo, voglio solo che entro il 2026 ci siano più posti letto per i nostri studenti, per i nostri ricercatori e per i nostri dottorandi”, ha concluso.(Rin)