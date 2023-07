Pnrr: Fitto, per Commissione Ue lavoro positivo e costruttivo su terza rata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Pnrr "i rapporti e i lavori con la Commissione europea procedono positivamente, è un dossier molto complesso, e come elemento di chiarezza voglio dire che ieri mattina la Commissione europea ha comunicato che sulla terza rata stiamo lavorando costruttivamente e positivamente”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, per il Sud, le politiche di coesione e per il Pnnr, Raffaele Fitto, al Festival del lavoro 2023 a Bologna.(Rin)