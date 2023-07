Moldova: capo polizia su attentato aeroporto Chisinau, non c’è pericolo per la società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è alcun pericolo per la società moldava, pertanto nessuno si deve far prendere dal panico. Lo ha detto il capo della polizia della Moldova Viorel Cernauteanu, citato dall’agenzia di stampa “Ipn”, commentando l’attentato di ieri all’aeroporto di Chisinau, che ha provocato la morte di due persone. Secondo Cernauteanu, l’aggressore detiene la cittadinanza del Tagikistan e nessuna delle informazioni preliminari conferma il fatto che appartenga a una struttura paramilitare straniera. “Nessuna persona è fuggita dall’aeroporto, tutti coloro che non possono stare nel territorio della Repubblica sono stati identificati e localizzati. Queste persone sono sotto la custodia delle autorità e sono soggette alle misure del pubblico ministero”, ha affermato il capo della polizia. In merito all’autore dell’attentato, Cernauteanu ha spiegato che "al momento non vi è alcuna conferma che questo cittadino abbia collegamenti con determinati gruppi o strutture paramilitari al di fuori della Moldova”. “Dai primi controlli effettuati emerge che questa persona non era nemmeno ricercata a livello internazionale", ha aggiunto il capo della polizia moldava. L'uomo ha aperto il fuoco nell'aeroporto di Chisinau nella serata di ieri, uccidendo un agente della polizia di frontiera e un agente della sicurezza aerea. L'aggressore è stato poi fermato dalla brigata di polizia per scopi speciali della Moldova.(Rob)