Pnrr: Fitto, ritardi? Nostro è Piano più grande d’Europa, serve responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La critica ricorrente “è quella del ritardo sull'azione dell'Italia rispetto al Pnrr. Voglio portare dei dati oggettivi: l'Italia ha il più grande piano di Europa. La deadline al 2026 al momento è quella e non è in discussione. Tra l'altro, è giugno 2026 e non dicembre 2026. Oggi siamo a tre anni esatti dalla scadenza del piano e, quando ragioniamo sulle cose da fare, dobbiamo tenere conto di questo piccolo dettaglio che spesso viene omesso”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, per il Sud, le politiche di coesione e per il Pnnr, Raffaele Fitto, al Festival del lavoro 2023 a Bologna. “Ci sono solo tre Paesi che hanno chiesto la terza rata di pagamento: Italia, Grecia e Spagna. Poi c'è un gruppo di Paesi che hanno chieste due, alcuni una e diversi Paesi che non hanno chiesto ancora nemmeno una rata di pagamento”, ha proseguito. “Sono otto i Paesi che hanno presentato la modifica con il Repower e solo due che l'hanno avuta già approvata”, ha aggiunto. “Non vorrei che noi in Italia fossimo coloro i quali avviino un ragionamento e un dibattito che poi alla fine rischia di portarci fuori strada, perché la dimensione del nostro programma deve portarci ad essere in questo dibattito molto responsabili”, ha concluso. (Rin)