Pnrr: Fitto, nei prossimi giorni operazione di realismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi giorni sulle proposte di modica del Pnrr e sulla programmazione 21-27 della coesione, “il governo porterà all'attenzione del sistema Paese obiettivi chiari e un percorso che punterà alla soluzione di problemi annosi su cui c’è bisogno di invertire la tendenza. Questa operazione che è realismo e responsabilità bisogna avere il coraggio dirla”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, per il Sud, le politiche di coesione e per il Pnnr, Raffaele Fitto, al Festival del lavoro 2023 a Bologna. “Io penso che sarebbe irresponsabile dire che tutto va bene e non sottolineare invece le necessarie correzioni che vanno fatte”, ha proseguito. “L'azione che stiamo portando avanti con tutti i dicasteri – ha concluso – va esattamente in questa direzione”. (Rin)