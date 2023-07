Casa: Majporino (Pd), Meloni e Salvin presentino scelte concrete sul tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meloni e Salvini invece di rimanere immobili dovrebbero darsi una mossa e presentare scelte concrete sul tema della casa. Abbiamo presentato le nostre priorità augurandoci che il governo esca dell'immobilismo attuale". Lo afferma in una nota Pierfrancesco Majorino, componente della segreteria nazionale PD con delega alla casa. "Sulla Casa - prosegue - l'unico atto assunto da Meloni e Salvini è stato quello di azzerare i fondi a sostegno dell'affitto. Inoltre siamo di fronte al nulla rispetto all'edilizia residenziale pubblica e a promesse generiche in relazione agli affitti brevi". "Noi da ieri ci siamo messi in cammino con proposte precise. Come del resto le opposizioni hanno fatto molto utilmente sul tema del salario minimo", conclude l'esponente dem. (Com)