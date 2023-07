Salario minino: Bonafoni (Pd), con piano casa dalla parte dei bisogni delle persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata una giornata importante quella di ieri per tutti e tutte coloro che credono nel rilancio del Partito democratico come grande soggetto di ricostruzione del campo progressista. Lo dichiara in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd e responsabile Terzo Settore. "Da una parte la proposta di salario minimo a 9 euro l'ora, a cui abbiamo lavorato per settimane e che ci vede ora firmare lo stesso testo con M5s, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa. Dall'altra il lancio della consultazione che ci porterà in autunno a scrivere un Piano casa nazionale all'altezza delle sfide del presente e del futuro del nostro Paese. Lavoro e casa, diritti fondamentali ancora non riconosciuti a troppe persone in Italia. L'estate militante del Pd parte da qui, accanto ai bisogni delle persone, contestando le politiche scellerate del governo - col dl lavoro che ha cancellato il reddito di cittadinanza ed esteso la precarietà e con l'azzeramento del fondo affitti - contemporaneamente proponendo la nostra idea di Paese", conclude Bonafoni.(Com)