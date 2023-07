Milano: occupa un alloggio Aler e confeziona cocaina, Carabinieri arrestano una 46 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, i Carabinieri hanno scoperto una donna che occupava abusivamente un alloggio Aler dove confezionava cocaina. La donna, arrestata dai Carabinieri della Compagnia Milano Duomo, 46anni, nota alle forze dell’ordine per alcuni precedenti di polizia per furto e minacce, occupava l’alloggio da almeno un anno. La scorsa mattina i militari dell’Arma sono intervenuti per dei controlli in uno stabile Aler in via Cascina dei Prati alla Bovisasca. In uno degli appartamenti, abitato – abusivamente - dalla 46enne, hanno trovato 313 dosi di cocaina, pari a 105 grammi, suddivise in 30 bustine, custodite in una cassaforte metallica. In un barattolo, invece, 175 grammi di sostanza da taglio. I Carabinieri hanno anche trovato, in casa, due bilancini di precisione e una sigillatrice. La donna è stata arrestata per detenzione di sostanza stupefacente, che è stata posta sotto sequestro, così come anche il materiale per il confezionamento. L'immobile è stato messo in sicurezza e restituito all’ente gestore. (Com)