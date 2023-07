Roma: con carte rubate tentano di prelevare, scoperti da agente fuori servizio che li fa arrestare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tentano di prelevare contanti usando delle carte di credito appena rubate ignari che il cliente in fila dopo di loro fosse un esperto investigatore della Polizia di Stato. Due 52enni sudamericani sono stati arrestati in flagranza di reato perché gravemente indiziati di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. La vicenda è avvenuta in uno degli sportelli automatici della Tuscolana; un ispettore del commissariato Romanina, mentre era in fila per effettuare un'operazione, ha notato 2 uomini il cui atteggiamento è risultato a lui sospetto: mentre uno cercava affannosamente di prelevare usando più carte, l'altro, di spalle rispetto al coetaneo, si guardava intorno con fare circospetto. Il poliziotto ha fatto intervenire una pattuglia del suo Ufficio ed ha poi proceduto al controllo degli odierni indagati insieme ai colleghi. Le 4 carte di credito trovate nella disponibilità dei 2 sudamericani, uno di origini cubane e l'altro peruviane, erano state rubate poco prima ad un uomo mentre passeggiava per la Tuscolana, non lontano da dove sono stati fermati i 2 uomini. Al termine degli accertamenti di rito, acquisita anche la denuncia della vittima che ha esibito gli sms di allert ricevuti dalla banca, i 52enni sono stati arrestati e posti a disposizione della magistratura. La Procura di Roma ha di seguito chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura adottato dalla Polizia di Stato. (Rer)