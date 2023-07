Salario minimo: Calenda, nessun campo largo ma solo appoggio a proposta di buon senso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le opposizioni non c'è alcun “prologo di campo largo” ma solo “una norma di assoluto buonsenso” in relazione a un tema sentito in Europa come il salario minimo. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, in un'intervista a “QN”. Calenda ammette scetticismo sulle reali possibilità di tale iniziativa, così come lo è in generale per tutte quelle che nascono “al di fuori del Parlamento. Lo dico perché mi aspetto già la domanda di andare in piazza. Ma in piazza si va sui diritti”, mentre “la nostra linea è fare le battaglie in Parlamento”. Il leader di Azione si smarca dall'oramai ex alleato Matteo Renzi, il quale ha fatto sapere che Italia Viva non sosterrà l'intesa sul salario minimo raggiunta da Azione con Partito democratico, Movimento 5 stelle e +Europa. “Da segretario del Pd, ha fatto la campagna sul salario minimo nel 2018 e l'ha approvato nel programma del Terzo Polo, mi pare curioso che dichiari la disponibilità a votare, ma non a firmare. Ma Azione e Italia viva son tornati separati a tutti gli effetti, per cui ognuno sceglie di fare quel che vuole”, ha aggiunto Calenda. Tuttavia, ribadisce il leader di Azione , “l'unico campo largo che conosco è quello fatto da Renzi” con il governo Conte 2, mentre “io con Azione non ho mai avuto idea di appoggiare né la sinistra massimalista né i 5s, con cui ho in comune solo il salario minimo”.(Rin)