Milano: al via il 10 luglio i lavori di manutenzione del cavalcavia del Ghisallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partiranno il prossimo 10 luglio i lavori di manutenzione straordinaria del cavalcavia del Ghisallo a scavalco di piazza John Fitzgerald Kennedy, che prevedono la sostituzione integrale delle barriere stradali poste ai lati di ogni carreggiata (new jersey) e la ricostruzione della parte terminale della soletta del ponte, per un costo complessivo di 1.153.280 euro. I lavori di rimodernamento del cavalcavia si sono resi necessari per allungare la 'vita utile' del manufatto e migliorare la sicurezza di coloro che percorrono la strada. L'intervento prevede necessariamente la chiusura del cavalcavia per un periodo di oltre un mese, per questo è stato programmato nel periodo estivo, durante il quale è previsto minor traffico. Considerata inoltre la presenza di grandi eventi nell'area e la necessità di permettere il deflusso, fino al 25 luglio, data dell'ultimo concerto previsto a San Siro, si consentirà il transito su una corsia in uscita dalla città, concentrando i lavori sulla corsia in entrata. (segue) (Com)