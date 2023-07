Milano: al via il 10 luglio i lavori di manutenzione del cavalcavia del Ghisallo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio i lavori prevedono dal 10 luglio la posa di ponteggi e dei parapetti a sbalzo posti a fianco delle barriere stradali esistenti, attività che non avrà impatto sulla viabilità. Mentre a partire dal 17 luglio fino al 25, è prevista la chiusura completa della carreggiata direzione ingresso città e la riduzione ad una sola corsia della carreggiata in uscita. Dal 26 luglio al 3 settembre la strada sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. A partire dal 4 settembre si procederà con la riapertura della carreggiata in direzione centro e di una sola corsia in direzione uscita città. Dal 17 settembre il cavalcavia sarà riaperto integralmente. Per informare gli automobilisti verranno predisposti preventivamente cartelli di presegnalazione e date di chiusura del cavalcavia, sia tramite segnaletica verticale che tramite indicazioni sui pannelli a messaggio variabile, oltre alla segnaletica di "deviazione" che inviterà gli utenti della strada a percorrere le vie parallele al ponte a raso. (Com)