Ucraina-Ue: Zelensky, semestre decisivo per adesione, contiamo su presidenza Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prossimi sei mesi saranno decisivi per l’avvio dei negoziati di adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Lo ha affermato su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, spiegando di aver parlato con i giornalisti prima della visita del premier spagnolo, Pedro Sanchez. “È con la visita in Ucraina che Madrid inizia il suo semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione europea. Per noi saranno sei mesi decisivi per l’avvio dei negoziati di adesione e contiamo sul sostegno della Spagna in questo”, ha scritto Zelensky. Secondo il presidente ucraino, il compito comune deve essere quello di “lavorare con i Paesi dell’America Latina e coinvolgerne il maggior numero possibile nell’attuazione della Formula di pace”. “Di questo ne abbiamo già parlato, come anche della spaccatura in Russia e delle nostre aspettative dal vertice Nato di Vilnius”, ha concluso il leader dell’Ucraina.(Kiu)