Mobilità: Confcommercio Milano, per 73 per cento imprese da apertura M4 impatto economico positivo

- L’apertura della Metropolitana 4 a Milano dall’aeroporto di Linate fino a piazza San Babila è una buona notizia per le attività milanesi del terziario. Lo rileva il sondaggio realizzato da Confcommercio Milano (dati elaborati dall’Ufficio Studi) al quale hanno risposto complessivamente 768 imprese (l’80 per cento nell’area milanese: maggiori risposte da dettaglio non alimentare, 21 per cento; attività di agenzia e rappresentanza 19 per cento; ristorazione e servizi alle imprese 12 per cento). Il 73 per cento delle imprese di Milano città ritiene che il prolungamento della M4 - e poi la sua finalizzazione - avrà un impatto economico positivo. Percentuale che si alza fortemente – 87 per cento - per gli operatori che risiedono nelle vicinanze della linea della Metropolitana 4 dove comunque si sono vissuti, negli anni, i disagi per la cantierizzazione (che ora persistono in particolare nell’area Sant’Ambrogio-De Amicis). Con i bandi comunali sono stati finora erogati alle imprese oltre 6,4 milioni di euro. I settori dove la ricaduta sarebbe maggiormente positiva sono ricettività (82 per cento), ristorazione (81 per cento), dettaglio non alimentare (79 per cento). (segue) (Com)