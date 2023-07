Mobilità: Confcommercio Milano, per 73 per cento imprese da apertura M4 impatto economico positivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti alle donne e agli uomini di Agenzia Nova con l’auspicio che sia sempre attenta al territorio e al sistema imprenditoriale" Carlo Sangalli

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- L’incremento del giro d’affari viene valutato entro il 10 per cento dal 57 per cento delle imprese milanesi. Il giudizio sull’impatto economico positivo dell’M4 che da Linate arriva nel centro di Milano resta – 56 per cento - tenendo anche in considerazione le opinioni espresse dalle attività fuori il capoluogo che hanno risposto al sondaggio. Il collegamento diretto Linate – centro città avrà anche benefici in termini di maggiore attrattività turistica per l’area dove l’impresa risiede? Sì per il 54 per cento delle attività cittadine, il 58 per cento per le imprese vicine all’M4. L’aeroporto di Linate ha un tetto di 18 voli all’ora (dato Sea): il maggiore impatto positivo viene stimato sull’incremento del servizio pubblico nella mobilità con un minor traffico automobilistico. A regime la Metropolitana 4 (stime Atm), nei giorni feriali avrà 300 mila passaggi giornalieri e 90 milioni all’anno. Linate - piazza San Babila in meno di un quarto d’ora, ma anche il collegamento con Malpensa andrebbe rafforzato: l’89 per cento delle imprese vorrebbe l’alta velocità. “Per il sistema imprenditoriale – afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio - il collegamento della Metropolitana 4 tra Linate e San Babila è un risultato importante che rafforza l’attrattività di Milano. In particolare le imprese del terziario milanese si aspettano un impatto economico positivo che potrebbe alleviare le perdite e i disagi subiti per i cantieri aperti in questi anni. Prossimo obiettivo: collegare Malpensa con l’alta velocità per una Milano sempre più globale”. (Com)