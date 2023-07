Mes: Urso, nessuna urgenza, con Ue logica di pacchetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensiva sul Mes deriva dal fatto che “si intende affrontare la questione in maniera più completa, anche perché non c’è nessuna urgenza”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ospite di “Progress”, su Sky tg24. La volontà del governo è quella di “affrontare il tema in una logica di pacchetto insieme ad altre questioni” nel dialogo in corso con l’Unione europea come “la riforma del Patto di stabilità e le tematiche che riguardano l’unione bancaria”, ha proseguito il ministro, spiegando che “la logica di pacchetto” è preferibile “per tutelare il nostro interesse nazionale”. (Rin)