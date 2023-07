Lega: Cecchetti, congratulazioni a Piscina, nuovo segretario provinciale di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagione "dei nostri congressi provinciali in Lombardia va avanti: giovedì sera abbiamo svolto anche il congresso provinciale di Milano, che ha portato all'elezione di Samuele Piscina, nostro capogruppo in consiglio comunale e in precedenza presidente della zona 2. Un giovane con importante esperienza amministrativa che dovrà guidare la segreteria provinciale di Milano nel triennio che ci porterà al voto per il Comune". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. "Grazie all'altro candidato Francesco Giani - prosegue Cecchetti - grazie al commissario uscente Silvia Sardone per il grande lavoro svolto in questi mesi, complimenti a tutti gli eletti nel direttivo provinciale e grazie ai tanti militanti che hanno partecipato a questo congresso con un'affluenza intorno all'80 per cento degli aventi diritto al voto. In pochi giorni abbiamo rinnovato le segreterie provinciali di Crema e Sondrio, giovedì quella di Milano: avanti così, avanti con il confronto interno democratico, avanti tutti insieme." (Com)